Ein Adventkalender voll mit guten Geschichten

Die guten Geschichten gehen heuer in ihr siebtes Jahr – und morgen öffnet sich das erste Türchen.

Innsbruck – Kein Tag ohne schlechte Nachrichten. Kein Lebensbereich, der nicht von der Pandemie betroffen ist. Corona hält die Welt in Geiselhaft. Lockdowns, Einschränkungen, Meldungen von Virusmutationen sowie die Zahlen der Erkrankten, der Menschen auf den Intensivstationen und der Verstorbenen lassen bei vielen Mut und Hoffnung schwinden.

Gute Geschichten, Erzählungen zum Wohlfühlen und herzerwärmende Berichte sind in diesen Zeiten rar. Doch es gibt sie: Menschen, die anderen helfen. Initiativen, wo die Solidarität im Mittelpunkt steht. Begegnungen, aus denen Freundschaften werden. Taten, wo Unterstützung gebraucht wird. Genau von diesen Geschichten will die Tiroler Tageszeitung in Kooperation mit der Caritas Tirol erzählen. Daher gibt es ihn auch heuer wieder: den geschriebenen Adventkalender prall gefüllt mit guten Gesichten. Jeden Tag bis Weihnachten Berichte zum Wohlfühlen, zum Schmunzeln oder auch einmal zum Nachdenken.