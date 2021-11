„Gute Nachrichten“ zieren Schaufenster in Imst

Imst – Dass es in der „Brunnenstadt“ Imst rund 45 Wasserspender gibt, ist ja einigermaßen bekannt. Aber wissen Sie, wie viele Kinder im Jahr 2021 bislang geboren wurden? Oder wussten Sie, dass sich seit der Einführung des 60ers auf der Hahntennjochstraße die Anzahl der Unfälle halbiert hat, dass es seitdem dort auch keinen Verkehrstoten mehr gab? Die Stadtgemeinde Imst hat auch heuer wieder „24 Sternstunden“ zusammengetragen, um auf die positiven Nachrichten aus der Stadt aufmerksam zu machen. In Kooperation mit Wirtschaftstreibenden und Organisationen werden diese vor den Vorhang und in die Schaufenster gestellt. Ergeben hat sich daraus nicht nur ein Spaziergang durch die Stadt, sondern auch entlang des „Christbaumweges im Emlig“ vom Rastbühel hinüber nach Hoch-Imst.

„Es geht um positive Botschaften, die das Gemeinwohl und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt widerspiegeln“, sagt Johanna Heumader-Schweigl, die Chefin von „Miteinand in Imst“, bei der die Fäden der Aktion zusammenlaufen. „Das Interesse der Geschäfte in der Innenstadt, solche Tafeln aufzustellen, ist sehr groß – wir könnten weit mehr als 24 Botschaften platzieren.“ Aber es ist nun einmal eine Art Adventkalender der guten Nachrichten, weshalb man an der Anzahl festhält.