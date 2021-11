Tirols bester Koch Benjamin Parth rät zur Ente

Allerdings hätten die Haubenküche bzw. das Essen überhaupt hierzulande keine solche Bedeutung wie etwa in Frankreich oder Italien. „Bei uns muss es immer schnell gehen und günstig sein“, sagte der Ischgler. Auch die Regionalität der Zutaten sei bei Weitem noch nicht so bei den Tirolern und Tirolerinnen angekommen. In seinem Restaurant Stüva verarbeitet Parth die besten Zutaten der Welt. „Wir wollen unsere internationalen Gäste verwöhnen.“ Derzeit jedoch bleibe Corona-bedingt der Herd kalt. Ein anderes Problem sei die Suche nach Mitarbeitern. Die bräuchten für den Job in der Spitzengastronomie vor allem Neugierde und einen langen Atem. „Allerdings ist derzeit der Lehrberuf nicht so gefragt“, so Parth.