Molden, Strauss und Pixner: Uraufführung bei Burgsommer Hall

Unter dem Motto „Oame Söö“ kleiden Ursula Strauss, Herbert Pixner (M.) und Ernst Molden Sagen in ein zeitgemäß-poetisches Gewand.

Wie sehr Corona im Sommer 2022 noch Thema sein wird, steht in den Sternen – das Programm für die nächste Auflage (22. bis 25. Juni) jedenfalls bereits fest. Und wieder sind im Hofratsgarten der Burg Hasegg einige Highlights zu erwarten. Allen voran eine durchaus spektakuläre Kooperation: Für das neue Programm „Oame Söö“ (Arme Seele) vertonen der Wiener Liedermacher Ernst Molden, Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss und der Südtiroler Multiinstrumentalist Herbert Pixner Sagen und Mythen aus ihrer jeweiligen Heimat. „Die Idee dazu entstand heuer direkt beim Burgsommer“, freut sich Andreas Ablinger – backstage nach einem Konzert von Strauss und Molden, bei dem Pixner als Überraschungsgast begeistert hatte. CD-Aufnahmen seien fürs Frühjahr geplant, mit dabei sind auch Gitarrist Manuel Randi und Schlagzeugerin Maria Petrova. CD-Präsentation und „Weltpremiere“ sind am 24. Juni beim Burgsommer zu erleben – zusammen mit einem weiteren Konzert am 25.6. „die einzigen beiden Liveaufführungen des Projekts 2022“, sagt Ablinger: „Für uns ein Riesengeschenk.“