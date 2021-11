Auch ohne Tennis-Stern gab es in Innsbruck Lichtblicke

In sechs Partien sorgte Jurij Rodionov (r. mit Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek) für den einzigen Sieg in Innsbruck – Dennis Novak (im Hintergrund) verlor indes beide seiner Partien.

Innsbruck – Das war er nun also, der letzte Ball des Oliver Marach, der hinter der Grundlinie ins Aus segelte und Österreichs großes Davis-Cup-Abenteuer in Innsbruck wahrlich schlagartig beendete. Für den Steirer war damit die Team-Karriere vorbei, für das ÖTV-Team das Spiel gegen Deutschland mit 1:2 verloren und für das ganze Tennis-Land das bisher größte Event in der Geschichte. Doch was bleibt davon?