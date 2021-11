Heikle Mission für Herzog: Weltcup-Start trotz Bandscheibenvorfall

Salt Lake City – Es klingt wie ein Himmelfahrtskommando, was die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog an diesem Wochenende geplant hat: Die 26-jährige Weltmeisterin tritt trotz eines noch nicht ganz auskurierten Bandscheibenvorfalls beim Weltcup in Salt Lake City (USA) an. Wieso? Weil es die einzige Chance ist, um bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar 2022 dabei zu sein.