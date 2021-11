Salzburg-Umsatz über 100 Millionen Euro, Minus bei drei Erstligisten

Wien - Meister Salzburg hat im vergangenen Geschäftsjahr erneut die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro geknackt. Laut den Finanzkennzahlen , die die Fußball-Bundesliga am Dienstag veröffentlicht hat, machte der Liga-Krösus bei Einnahmen von 112 Mio. einen Gewinn von knapp fünf Mio. Euro. Der Champions-League-Starter ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie jener Club, der am meisten Geld verdient hat. Groß war das Minus erneut bei der Austria. Die Wiener machten 4,7 Mio. Euro Verlust.

Das negative Eigenkapital bei den Violetten vergrößerte sich damit auf 19,2 Millionen Euro. Die Austria hat in Summe Verbindlichkeiten von über 79 Mio. Euro. Wie die Liga anmerkte, standen vonseiten des Clubs bis dato nur ungeprüfte Informationen zur Verfügung. Die Austria hat den von einem Wirtschaftsprüfer abgesegneten Jahresabschluss bisher nicht vorgelegt. Erst am Montagabend einigten sich die Gremien des Clubs auf finale Verhandlungen mit einer Investorengruppe. Diese soll mit ihren finanziellen Mitteln eine Insolvenz vermeiden.

Auf der Ertragsseite hat Salzburg rund 70 Mio. Euro weniger erwirtschaftet als im Rekordjahr 2019/20. Erklärbar ist dies vor allem durch die Transferbilanz. Die Wechsel von Erling Haaland, Munas Dabbur, Xaver Schlager oder Stefan Lainer spülten damals in Summe deutlich über 100 Mio. Euro in die Clubkassa. Der Personalaufwand blieb stabil bei Ausgaben von über 50 Mio. Euro. Auf der hohen Kante liegen bei Salzburg mittlerweile fast 90 Mio. Euro bei Verbindlichkeiten von knapp 30 Millionen.

Rapid hat die Pandemie und die damit zusammenhängenden Verluste bei den Ticket-Einnahmen durch die Europa-League-Teilnahme einigermaßen abgefedert. Obwohl Grün-Weiß nach der Gruppenphase ausschied, kamen immerhin fast sieben Mio. Euro alleine an Preisgeldern in die Kassa. Nach dem leichten Minus im Vorjahr wiesen die Hütteldorfer mit dem Stichtag am 30. Juni 2021 ein leichtes Plus (700.000 Euro) aus. Die Verbindlichkeiten stiegen an (knapp 50 Mio.), jedoch auch das Eigenkapital, das nun bei 15,6 Mio. Euro liegt.