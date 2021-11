Gut zu wissen: So reinigt und ordnet man seinen Kühlschrank richtig

Damit die Notwendigkeit des Kühlschrankputzens nicht völlig ins Vergessen gerät, wird mit dem Putz-Deinen-Kühlschrank-Tag am 15. November jährlich daran erinnert.

Innsbruck – Den Einkauf einfach mal schnell einräumen, das übrige Abendessen in der Dose wahllos ins Regal stellen – und schon findet man beim nächsten Mal nicht mehr das, was man sucht, kommt an einen Teil der Produkte nicht heran, weil sie zugestellt sind oder man vergisst sie komplett, bis sie schließlich verderben.