Überraschendes Sesselrücken im TVB Brixental

Kirchberg i. T, Westendorf, Brixen i. Th. – Mit einem lauten Knall startete die Woche im Brixental. Der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Brixental will seine Führungsriege austauschen. Bereits am Wochenende waren erste Gerüchte zu hören, am Montag erfolgte dann die offizielle Information an die Mitarbeiter des TVB.