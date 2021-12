Die Basslinie als audiovisuelles Erlebnis: Erstes Soloalbum von Clemens Rofner

Innsbruck – In Tirol ist er als exzellenter Sideman bekannt. Der Mann am Bass, der in der Bandvorstellung nicht unbedingt am Anfang genannt wird. Mit Hi5 tourt er seit inzwischen über zehn Jahren durchs In- und Ausland, er war Teil des Circadian Ensemble von Musikerkollege Manu Delago oder verbindet mit Indian Air traditionelle indische Musik mit Jazz, Folk und Pop. Tracks geschrieben hat Clemens Rofner bereits für andere, jetzt erstmals für sich selbst. Am 17. Dezember wird sein erstes Soloalbum „Clerq“ erscheinen.