GIS-Chef bis Puls-4-Leitung: Das mediale Job-Karussell nimmt Fahrt auf

Wien – In den nächsten Monaten nimmt das Job-Karussell am österreichischen Medienmarkt gehörig Fahrt auf. Es gilt – primär im ORF – wichtige Positionen zu besetzen. Vieles ist noch offen, so manches jedoch fixiert – etwa dass ORF-Technikvizedirektor Thomas Prantner das größte Medienunternehmen des Landes verlässt.