Busverkehr von Innsbruck bis Ranggen wird weiter ausgebaut

Oberperfuss, Kematen – In genau einem Jahr, mit Fahrplanwechsel 2022, soll es so weit sein: Die Busverbindungen auf der Achse Innsbruck – Völs – Kematen – Unterperfuss – Oberperfuss – Ranggen werden deutlich ausgebaut und teilweise neu geführt. Zuletzt hat nun auch der Völser Gemeinderat den Zuschussvertrag mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) beschlossen.

BM Johanna Obojes-Rubatscher aus Oberperfuss nennt einige der zentralen Eckpunkte, die den Öffi-Verkehr in der Region auf ein neues Level heben sollen: Dazu zählen Zusatzfahrten von bzw. nach Innsbruck (wobei die Busse künftig auch über das „West“ in der Höttinger Au geführt werden sollen), eine direkte Anbindung des Bahnhofs Kematen – als Drehscheibe vor allem für Pendler –, eine bessere Erschließung der Oberperfer Ortsteile Völsesgasse (Anfahrt über Ranggen bzw. umgekehrt) und Oberperfussberg sowie Verbesserungen am Wochenende.