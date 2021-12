Finanzielle Starthilfe für den Pflege-Job in Tirol: Vorstoß erntet Lob und Kritik

In der Pflegeausbildung sollen Interessenten nun mit zusätzlichem Geld gelockt werden.

Innsbruck – Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) hatte es in der Landtagssitzung vor zwei Wochen bereits gespoilert: Das Land werde noch im November für den Pflege-Bereich Sofortmaßnahmen verkünden. Dort herrscht, wie mehrfach berichtet, Notstand. Nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der eklatante Personalmangel hat das Gesundheitssystem schon lange davor infiziert. Jetzt brennt der Hut: Corona-Stationen heillos überlastet, geschlossene Heimstationen und über 300 offene Pflege-Stellen.

Wie aber den Pflege-Nachwuchs forcieren? Das Land will nun neue Anreize setzen, finanzieller Natur, wie gestern LH Günther Platter (VP), Leja und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) verkündeten.

Konkret ist ein zweistufiges Stipendienmodell für Auszubildende mit 1. Jänner 2022 geplant. Das „Tiroler Pflegestipendium“ ist für alle zugänglich und umfasst 130 Euro pro Monat. Es ersetzt das bisherige „Taschengeld“, das aber seit der Ausbildungsreform für das Bachelor-Studium nicht mehr galt. Beim „Pflegestipendium Plus“ kommen weitere 340 Euro hinzu. Selbiges ist aber antragspflichtig und inkludiert auch die Verpflichtung für Diplomstudierende, binnen fünf Jahren nach Abschluss drei davon in Tirol tätig zu sein. Für die Assistenz-Lehrgänge sinkt die Pflicht auf zwei Jahre. In Summe, so Platter, koste dieses System das Land 12,2 Mio. Euro pro Jahr (das alte Taschengeldsystem kam auf 2,5 Mio. Euro).