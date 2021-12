Kickl in Rage: „Dümmste, verlogenste, sadistischste Regierung Europas“

Wien – „Aktuelles zum Corona-Wahnsinn“. So haben die Freiheitlichen die Pressekonferenz mit Herbert Kickl ausgeschildert. Es ist seine erste seit der Quarantäne, in der er sein musste – weil er sich mit dem Virus infiziert hat.

Kickl spricht lieber über etwas Anderes, dafür hat er einmal mehr sein Verbalarsenal. Gegen Journalisten, Regierungsvertreter und jene der zwei anderen Oppositionsparteien schießt er rhetorisch. Dass die FPÖ als einzige Parlamentspartei nicht zum runden Tisch der Regierung zur geplanten Impfpflicht geladen ist, gehe nicht an: „Man will offenbar unter sich sein, keine kritischen Fragen haben, keine Gegenpositionen hören.“ Dass sich SPÖ und NEOS „für dieses Spiel hergeben“, sei „eine Schande“. Dann geht es gegen die türkis-grünen Koalitionäre. Die Corona-Situation sei deswegen so, wie sie ist, „weil wir die dümmste, die verlogenste und die sadistischste Regierung haben, die es in Europa gibt“. Deren Vergehen: „Spaltung der Gesellschaft, Menschenverachtung und Sündenbockpolitik, Proklamierung der Alternativlosigkeit der Zwangsimpfung zur gesundheitspolitischen Staatsdoktrin.“ Der Widerstand werde aber „größer, lauter und organisierter“, befindet Kickl. Und so würden er und die Seinen mehr denn je gegen die Corona-Vorgaben opponieren. Rechtlich und in Form weiterer Demos.