125 Millionen Dollar: Rekordspende für New Yorker Metropolitan Museum

New York – Mit einer Spende von 125 Millionen Dollar (rund 110 Millionen Euro) will das vom Österreicher Max Hollein geleitete, renommierte New Yorker Metropolitan Museum seine Ausstellungsräume für moderne und zeitgenössische Kunst erweitern und komplett renovieren. Bei der Spende des Investors Oscar Tang und seiner Ehefrau Agnes Hsu-Tang handle es sich um das höchste private Geldgeschenk in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Museums, teilte das Haus am Dienstag (Ortszeit) mit.