Haie verlängerten vorzeitig den Vertrag von Chefcoach Mitch O’Keefe

Innsbruck – Auch aufgrund eines Corona-Clusters genossen die Innsbrucker Eishockey-Haie unfreiwillig etwas, was in den intensiven Wochen und Monaten der ICE Hockey League oft auf der Strecke bleibt: die Ruhe. Erst am vergangenen Sonntag standen die Innsbrucker erstmals trainingstechnisch auf der Eisfläche, am Freitag (19.15 Uhr) soll gegen den KAC endlich wieder gespielt werden.