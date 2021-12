Corona, HIV und Gewalt an Frauen: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Einem ganz anderen Virus sagt Georg Gierzinger den Kampf an. De r Leiter der AIDS-Hilfe Tirol gibt Einblicke in ein Leben mit HIV. Es gibt keine Heilung, aber man kann relativ gut damit leben, mit einem geringen Ansteckungsrisiko. Trotzdem werden Betroffene stigmatisiert.

Jede fünfte Frau in Österreich hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt, in vielen Fällen vom eigenen Partner ausgeübt. Wieso ist der Weg aus toxischen Beziehungen oft so schwer? Elisabeth Lehmann, Geschäftsführerin bei der Frauenberatungsstelle Evita in Kufstein und Wörgl, zeigt Handlungsmöglichkeiten auf.