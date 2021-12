RTL-Jahresrückblick heuer zum letzten mal mit Gastgeber Günther Jauch

Hürth – Günther Jauch (65) geht in Rückblicksruhestand. Das 25. Jubiläum seiner Jahresshow „Menschen, Bilder, Emotionen“ nehme der Fernsehmoderator zum Anlass, um sich als langjähriger Gastgeber dieses Formats zu verabschieden, teilte RTL mit. Die Show „2021! Menschen, Bilder, Emotionen“ kommt am Nikolausabend (Sonntag, zweiter Advent, 5.12., 20.15 Uhr) live aus Hürth bei Köln. Darin werde Jauch auch besondere Momente der Sendung seit 1996 Revue passieren lassen. Wie schon 2020 dauert die Sendung auch diesmal wieder bis nach Mitternacht und damit eine halbe Stunde länger als bei früheren Ausgaben. Zuletzt sahen meist etwa 3 bis 4 Millionen zu.

Thematische Schwerpunkte der Sendung sollen das Jahrhunderthochwasser in Deutschland und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sein. Für Musik in der Jubiläumsausgabe und letzten Sendung von Günther Jauch sorgen Nathan Evans, Zoe Wees und die Kelly Family.