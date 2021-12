Gasser und Millauer starten bei Weltcup in Gedenken an verunglückten Grlic

Steamboat – „Die Nachricht von Markos Tod war ein großer Schock. Er war ein sehr guter Freund und immer eine große Inspiration für uns. Wir werden den Contest in Steamboat auch im Gedenken an ihn fahren", sagte Anna Gasser nach dem Unfalltod ihres Weltcup-Kollegen und Freundes Marko Grlic.

Der slowenische Snowboarder war in der Vorwoche am Tiefenbachgletscher in Sölden bei einem Sturz im freien Gelände ums Leben gekommen. Der Big Air in Colorado ist der zweite und zugleich letzte in der Weltcupsaison 2021/22. Eine Kristallkugel wird diesen Winter nicht vergeben, dazu wäre die Austragung von drei Bewerben notwendig gewesen.