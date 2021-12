Zwei Dutzend Shows geplant: Adele kündigt Auftritte für Las Vegas an

Las Vegas – Große Bühne für Weltstar Adele: Die britische Sängerin hat eine mehrmonatige Konzertreihe in Las Vegas angekündigt. Zwischen Januar und April 2022 werde sie jeweils an den Wochenenden in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada auftreten, teilte die Musikerin mit. „See you at Caesars in Vegasss", schrieb der 33-jährige Star auf Twitter.