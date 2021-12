Ex-"Bild"-Chefredakteur Reichelt dementiert Wechsel zu Servus TV

Wien – Der Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt hat nicht vor, künftig für Servus TV zu arbeiten. Er dementierte gegenüber der deutschen Medienplattform "Medieninsider" den zuvor von David Schraven, Gründer der deutschen Faktencheck- und Rechercheplattform "Correctiv", am Dienstag auf Twitter in den Raum gestellten Wechsel. "Ich kann bestätigen, dass ich nach Österreich gehe. Allerdings nur in den Ski-Urlaub", so Reichelt.