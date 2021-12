ÖVP-Ermittlungen: Staatsanwaltschaften wehren sich gegen Vorwürfe

Wien – Die Standesvertretung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wehrt sich in einer öffentlichen Stellungnahme gegen in jüngster Zeit erhobene Vorwürfe. Ohne etwa Kritik vonseiten der ÖVP direkt anzusprechen, werden darin der Vorwurf politisch motivierten Handelns sowie "unsachliche Angriffe und Unterstellungen" zurückgewiesen. "Unser Amt erfordert es, streng auf Unvereinbarkeiten zu achten und die Äquidistanz zu den Verfahrensbeteiligten zu wahren", heißt es in dem Schreiben.