Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos bleibt in U-Haft

St. Pölten – Julian H., der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, bleibt in U-Haft. Einem Enthaftungsantrag sei am Mittwoch nicht stattgegeben worden, teilte Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten, auf APA-Anfrage mit. Die Verteidigung habe Beschwerde gegen die Entscheidung eingebracht. H. ist seit seiner Auslieferung aus Berlin im März in Österreich in U-Haft.