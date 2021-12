Wirtschaftsgebäude in Längenfeld in Vollbrand

Das Gebäude stand in Vollbrand.

Längenfeld – Zu einem Großbrand kam es am Mittwoch auf einem Hof in Unterlängenfeld. Laut ersten Informationen der Polizei geriet gegen 11.45 Uhr ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Die Feuerwehren Längenfeld, Sölden, Huben und Umhausen rückten zum Löscheinsatz aus.