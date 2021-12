„Falscher Kriminalbeamte“ am Telefon: Tiroler Polizei warnt vor Betrügern

Innsbruck – Wie die Polizei berichtet, kommt es im Großraum Innsbruck derzeit immer wieder zu Betrugsversuchen via Telefon. Die Anrufer geben sich mit deutschem Akzent als Polizei- bzw. Kriminalbeamte aus und warnen vor angeblich stattgefundenen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die Angerufenen sollen ihre Wertsachen zur Sicherheit sammeln und an die vermeintlichen Polizisten übergeben.