Bezirk Schwaz führt bei „Booster“, Durchimpfung bei 66 Prozent

Innsbruck – Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Land Tirol, Elmar Rizzoli, ist vorsichtig optimistisch, was das aktuelle Infektionsgeschehen betrifft. „Bei den Neuinfektionen liegen wir jetzt den vierten Tag in Folge unter 1000 Fällen. Das ist natürlich weiterhin sehr hoch, aber deutlich unter den Werten der Vorwoche“, sagte Rizzoli am Mittwoch bei „Tirol Live“.