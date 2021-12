Forscher entdeckten neuen Dinosaurier mit ungewöhnlicher Schwanzform in Chile

Santiago de Chile – Forschende haben in Chile eine neue Dinosaurier-Art entdeckt, die Spezies aus der Gruppe der Ankylosaurier wird in der Fachzeitschrift Nature vorgestellt. Die neue, Stegouros elengassen genannte Art habe eine Schwanzform entwickelt, die bei anderen Dinosauriern so nicht zu finden war, berichtet das Team um Alexander Vargas von der Universidad de Chile.