Gewesslers Paukenschlag: Wiener Lobautunnel wird nicht gebaut

Die politische Debatte um den Lobautunnel und eine Verkehrslösung im Osten Wiens wurde mit der Verkündung des Baustopps für den Lobautunnel durch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) erst eröffnet. Viele applaudieren der Ministerin: ihre Partei sowieso, Umweltschutzorganisationen, auch die NEOS. Umso lauter ist die Ablehnung bei SPÖ und ÖVP, die sich in dieser Frage zu einer Allianz zusammengefunden haben.

Die ÖVP als Koalitionspartner der Grünen sieht den Stopp kritisch. Finanzminister Gernot Blümel – er ist auch Landesobmann der ÖVP in Wien – fordert einen „gemeinsamen Weg als Bundesregierung“, so wie dies auch bei der Steuerreform der Fall gewesen sei. Und er erinnert die Ministerin an das nötige Einvernehmen beim Bauprogramm der Autobahngesellschaft Asfinag.