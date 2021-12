Handwerk und Gewerbe fordern fixe Öffnung am 13. Dezember

Luxemburg, Graz – Der Lockdown sorgt auch im Handwerk und Gewerbe für große Probleme, so die Wirtschaftskammer Tirol in einer Aussendung. „Besonders die körpernahen Dienstleister sind vom Lockdown schwer getroffen“, meint Spartenobmann Franz Jirka und fordert die fixe Öffnung am 13. Dezember. Sicherheits- und Präventionskonzepte würden gewährleisten, dass der Besuch bei der Kosmetikerin, bei der Fußpflege, beim Masseur oder beim Friseur „sicher ist wie kein anderer Alltagsbereich“.