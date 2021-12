War Donald Trump bei TV-Debatte ansteckend?

Washington – Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf 2020 womöglich eine Corona-Infektion verheimlicht und damit Menschen in Gefahr gebracht. Das enthüllt sein Ex-Stabschef Mark Meadows in einem neuen Buch, wie der Guardian berichtet.

Demnach war ein Antigen-Test bei Trump am 26. September positiv. Als ein weiterer Test negativ ausfiel, agierte das Weiße Haus, als sei nichts gewesen. Trump absolvierte Wahlkampf-Auftritte und Pressekonferenzen und traf am 29. September in der ersten TV-Debatte auf Joe Biden. Bis dahin wurde er offenbar nicht erneut getestet.