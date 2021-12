Sagen aus Südtirol: Wetterloch am Höllenkragen

Der Brunecker Künstler Gino Alberti hat Kurt Lanthalers neues Sagen-Buch mit Mut zur klaren Kante illustriert. © Illustration: Gino Alberti

Innsbruck – Seit Beginn der Corona-Zeit beliefert Kurt Lanthaler die Kunden seiner textverarbeitenden Manufaktur mittels regelmäßiger Digitalpost mit Kurz- und Kürzestliteratur. Seine Manufaktur hat übrigens Lanthaler „Fanes“ getauft. Da klingt nicht nur sagenumwobenes Dolomitgestein an, sondern auch das noch sagenumwobenere Reich der Fanes. Anklänge des Sagenhaften lassen sich in fast allen Werken Lanthalers ausmachen. Selbst in den „Tschonnie Tschenett“-Krimis, die den Südtiroler Schriftsteller in den 1990ern bekannt machten, geisterten die Geister durch die Glossare. Und in „Delta“, Lanthalers leider viel zu selten besungenem Streifzug durch die „Pianura Padana“, scheinen sie sowieso durch, die ganz alten Geschichten, die, wenn nicht wahr, dann fraglos gut erfunden sind.

Nun hat sich Lanthaler den Sagen selbst gewidmet. In „Der Nörgg, das Purzinigele und die Nichte der Nixe“ erzählt er Südtiroler Sagen nach. Und er erfindet neue. Ein Graus für manchen Philologen, ein Glück für Leserin wie Leser. Es geht um sich bekriegende Karersee-Bewohnerinnen, den Brennergeist („der selbst unter seinesgleichen in Verruf stand“), ein Wetterloch unterhalb des Höllenkragen, um bockige Bergler oder den (mutmaßlich erfundenen) Moarhund von Mezzaselva. Wilde Geschichten also, wild und witzig. Vor allem aber: kein Mikron feister Folklore, sondern feinster Folk. Der Brunecker Künstler Gino Alberti hat zu jeder der 35 Sagen kantige Illustrationen angefertigt, die den Geschichten ihr Geheimnis lassen.

Kurzum: „Der Nörgg, das Purzinigele und die Nichte der Nixe“ ist ein Prachtband. Ein Prachtband allerdings, der handlich genug für jede Jackentasche ist – ein portabler Freudenspender, wenn man so will. Was will man in diesen dunklen Tagen mehr? (jole)