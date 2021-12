Wanderreise durch Bosniens Bergwelt

Wandern Sie auf der Via Dinarica durch Bosniens Bergwelt!

Im Herbst 2022 möchten wir Ihnen ein neues Kapitel in Sachen „Wanderreisen“ präsentieren: Die vielfach noch unberührte und wunderbar imposante Bergwelt Bosniens!

Die Natur Bosniens und Herzegowinas ist wie gemacht zum Wandern, und doch ist sie hierzulande unbekannt und praktisch menschenleer. So behauptete der US-Amerikaner Tim Clancy, der während des Krieges in den Neunzigerjahren mit einer Hilfsorganisation nach Bosnien kam, nicht nur einmal, dass der Sutjeska Natonialpark wie der Yosemite Nationalpark sei, nur ohne Menschen. Er war es auch, der sich für den Ökotourismus in der Region stark machte und die „Via Dinarica“, ein Fernwanderwegnetz von Slowenien bis Albanien, ins Leben rief. Und nun haben Sie auf dieser Reise die Möglichkeit, diese großartige und unberührte Wildnis zu erkunden.