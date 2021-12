Abschussgenehmigung von Wolf 118MATK an Behörde zurückverwiesen

Innsbruck – Das Landesverwaltungsgericht hat den Bescheid, mit dem der Wolf mit der Bezeichnung 118MATK in zehn Tiroler Jagdteilgebieten für einen Zeitraum von 60 Tagen von der ganzjährigen Schonzeit ausgenommen wird, behoben und zur neuerlichen Entscheidung an die Behörde zurückverwiesen. Das teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit.

„Wir sind den Empfehlungen des Fachkuratoriums gefolgt. Wir haben den Bereich, in dem die Abschussgenehmigung gilt, auf jenes Gebiet beschränkt, in dem dieser Wolf genetisch nachgewiesen wurde. Dass gerade dieses Tier im unmittelbar angrenzenden Pfaffenhofen nach Bescheiderlassung nachweislich noch weitere sechs Schafe gerissen hat, wird nun vom Gericht als Beweis gesehen, dass sich der Wolf nicht mehr dort aufhält. Für mich ist das sogar eine Bestätigung, dass das Gebiet richtig gewählt wurde. Wir sind in der Natur. Es ist klar, dass Tiere sich bewegen“, so Geisler. Zudem liegen keine Hinweise vor, dass sich ein anderer Wolf in diesem Gebiet aufhält. (TT.com)