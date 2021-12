41-Jähriger bei Autounfall in Nesselwängle verletzt

Nesselwängle – Bei einem Verkehrsunfall im Außerfern ist am Donnerstag ein 41-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 11.15 Uhr auf der Tannheimerstraße in Richtung Weißenbach am Lech unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf der salznassen Straße ins Schleudern und kam über den linken Fahrbahnrand hinaus.