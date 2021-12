Mayer Zweiter im Super-G von Beaver Creek, Odermatt siegte

Beaver Creek – Matthias Mayer ist auch im zweiten Speedrennen der Weltcup-Saison auf dem Podest gelandet. Der Abfahrtssieger von Lake Louise musste sich am Donnerstag in Beaver Creek zum Auftakt des Speed-Quadruples um 0,78 Sekunden nur dem Schweizer Marco Odermatt geschlagen geben. Auf Rang drei landete überraschend mit Startnummer 35 Broderick Thompson (CAN/+0,95). Weltmeister und Kugelverteidiger Vincent Kriechmayr kam hinter dem Deutschen Andreas Sander auf Platz fünf (+1,02).

"Das war sicher nicht optimal, den Bailet hätte ich sehr gern angeschaut. Aber ich habe gewusst, dass ich bei dem Tor aufpassen muss. Und auch an der Stelle, an der Dominik ausgeschieden ist, wo auch Max seine Schwierigkeiten hatte, musste ich aufpassen", sagte Olympiasieger Mayer im ORF-TV.

Raphael Haaser lag nach 40 Läufern auf Rang elf (+1,45), so könne es weitergehen, meinte er. Sein mit Abstand bestes Super-G-Ergebnis auf der Birds of Prey erreichte Christian Walder als 14. (+1,69), auch wenn er "noch ein bisschen zu viel rausgenommen habe". Dies auch, weil vor ihm einige ausgeschieden waren oder Probleme hatten. "Das Ergebnis ist okay, auf dem gilt es aufzubauen. Ich möchte Richtung Podium kommen und muss mehr attackieren. Marco ist voll am Limit gefahren, es hat sich voll ausgezahlt."