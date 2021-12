Dezimierte ÖHB-Frauen feierten WM-Auftaktsieg über China

Torrevieja – Der Corona-Verunsicherung zum Trotz ist Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen erfolgreich in die WM in Spanien gestartet. Das 38:27 (22:13) gegen China war eine klare Sache, mit dem Sieg im ersten WM-Auftritt seit zwölf Jahren machte die ÖHB-Auswahl bereits einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde. Kurz vor dem Anpfiff war die nächste Hiobsbotschaft eingetrudelt.