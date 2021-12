Von Biberbau unter Wasser gesetzt: Lösung für Seefelder Loipe gefunden

Seefeld – Der Bau eines Bibers am Raabach in Seefeld hat Teile der Langlauf-Strecke unter Wasser gesetzt. Und damit den reibungslosen Start in die Saison gefährdet. Da die Nager streng geschützt sind, wäre eine Umsiedlung, wie berichtet, problematisch. Gestern fand in dem Gebiet westlich der Sprungschanzen ein Lokalaugenschein mit Loipen-Betreibern, Behörden und Experten statt. Zumindest für die kommenden Monate wurde eine Lösung gefunden.