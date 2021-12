Die gute Geschichte: Ein Stück Unabhängigkeit für Lida

Gjumri – Lida ist 13 Jahre alt und kommt aus Gjumri in Armenien. Sie hat einen älteren und einen jüngeren Bruder und lebt gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern in einer Wohnung. Das Mädchen hat eine starke Sehschwäche, deshalb braucht sie viel Unterstützung im Alltag. Durch technische Hilfsmittel, die Lida im Rahmen eines Caritas-Projektes erhalten hat, konnten für sie Barrieren beim Lesen und Schreiben abgebaut werden.

So werden Lida und ihre Familie von Caritas-Mitarbeiterinnen unterstützt, damit sie an der Regelschule teilnehmen kann. Neben Sozialarbeit mit den Familien gibt es auch Unterstützung für die Schulen in ihrer inklusiven Schulentwicklung. Einen besonderen Stellenwert nimmt aber die Verwendung technischer Hilfsmittel ein, die in Armenien oftmals nicht zu kaufen sind. So auch im Fall von Lida. Nach einer Operation im Ausland hat man ihr die Verwendung einer elektronischen Lupe ans Herz gelegt. Dazu Lidas Mutter: „Der Doktor hat gesagt, dass das ein sehr hilfreiches Gerät für Lida wäre. Als wir nach der Operation nach Armenien zurückgekehrt sind, konnten wir aber kein Gerät dieser Art finden. Seit damals träume ich davon, dass meine Tochter dieses Hilfsmittel bekommt.“