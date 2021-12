Pferdetorso von Jos Pirkner vor Landesgericht in Innsbruck platziert

Der Meister, der just am 2. Dezember seinen 94. Geburtstag feierte, war zwar nicht vor Ort, wies jedoch seinen Werkstättenleiter Peter Gussnig anhand übermittelter Fotos an, wie die Skulptur auszurichten sei. Pirkner ist als Bildhauer international ein Begriff, so hat er 14 überlebensgroße Stiere beim Red Bull Headquarter in Fuschl am See geschaffen. Es ist die größte Bronzeplastik Europas. Den Nachguss des Pferdetorsos für die Bespielung des Platzes vor dem Landesgericht leitete Wigbert Zimmermann, Vizepräsident des Oberlandesgerichts, in die Wege, der in regem Kontakt mit Pirkner steht. Gussnig betont, wie außergewöhnlich diese Leihgabe sei: „Normalerweise gibt es keine Nachgüsse.“ Das Motto des Künstlers sei, die Objekte rar zu halten.