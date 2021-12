„Gipfel der Götter“: Die Suche nach Antworten am Dach der Welt

Die aus einer gleichnamigen Manga-Serie und einem japanischen Roman adaptierte Geschichte bedient sich dafür eines perfekten McGuffins, also eines Objekts im Film, das Vorwand und Spannung liefert: der Fotoapparat von George Mallory, jenem Alpinisten, der vielleicht schon knapp 30 Jahre vor Edmund Hillary den Gipfel des Mount Everest erreichte.

In Film-Noir-Manier wird die Suche nach dem historischen Fotobeweis schnell zur Suche nach dem japanischen Bergsteiger Habu Joji. Er soll den Fotoapparat am Mount Everest geborgen haben, ist aber selbst seit Jahren verschwunden. Seine Geschichte von Japan über die Alpen bis nach Kathmandu wird geschickt in Rückblenden aufgerollt.