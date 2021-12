Schneeschuhwanderung von Grinzens auf die Figl: In Erinnerung an die Gefallenen

Grinzens – Ganz ehrlich: Die Tourenski werden im Winter immer mein liebstes Sportgerät bleiben – nicht zuletzt wegen traumhafter Abfahrten im Pulver. Allerdings kommen hin und wieder auch Schneeschuhe zum Einsatz, so wie am vergangenen Sonntag. Da sind wir von Grinzens aus auf die Figl – in einigen Karten findet sich der Name Fiegl – gewandert. Bis kurz unterhalb des Gipfelkreuzes der 1944 Meter hohen Erhebung geht es ziemlich steil durch Wald hinauf, zu bewältigen sind rund 930 Höhenmeter. Oben angelangt, kann man noch auf einem Kamm weiter Richtung Süden wandern, doch dazu später.