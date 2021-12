Michael Häupl neuer Vorsitzender des DÖW-Stiftungsrats

Wien – Der langjährige Wiener Stadtchef Michael Häupl (SPÖ) wird neuer Vorsitzender des Stiftungsrats des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW). Häupl wurde von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in den DÖW-Stiftungsrat entsandt und in der gestrigen Sitzung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Dokumentationsarchivs.