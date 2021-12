Österreich hatte in zehn Jahren mehr Kanzlerwechsel als Italien

Grundsätzlich ist Bundeskanzler in Österreich kein Langzeitjob: mehr als zwei volle Legislaturperioden haben die wenigsten der bisher 16 Regierungschefs durchgedient. Am längsten im Amt gehalten hat sich Bruno Kreisky, der von 1970 bis 1983 4.781 Tage bzw. mehr als 13 Jahre an der Spitze einer SPÖ-Alleinregierung stand. Dahinter folgt Franz Vranitzky (1986 bis 1997) mit 3.879 Tagen gemeinsamer Regierung mit der ÖVP. Bei der Volkspartei stechen Julius Raab (2.931 Tage von 1953 bis 1961) und Leopold Figl (2.660 Tage von 1945 bis 1953) als Langzeitkanzler hervor.

Nachfolger Christian Kern von der SPÖ schaffte nur 580 Tage, ehe ihn die von Sebastian Kurz (ÖVP) ausgerufene Neuwahl aus dem Amt beförderte. Kurz selbst wirkte insgesamt 1.169 Tage im Kanzleramt - unterbrochen von 218 Tagen Übergangskanzlerschaft der parteifreien Ex-Höchstrichterin Brigitte Bierlein nach der Ibiza-Affäre. Nach Kurz' Rücktritt wegen schwerer Korruptionsvorwürfe hievte die ÖVP am 11. Oktober den bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg ins Amt. Seine Kanzlerschaft bleibt mit nur 56 Tagen eine besonders kurze Episode. Voraussichtlich am Montag wird der designierte neue ÖVP-Obmann Karl Nehammer auch den Vorsitz in der Regierung übernehmen und vom Innenministerium in der Herrengasse an den nahen Ballhausplatz wechseln. (APA)