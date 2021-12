Hirner beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer allein auf der Überholspur

Innsbruck, Lillehammer – Lisa Hirner steht an der Lysgårds-Schanze und blickt auf Lillehammer und den dahinter liegenden Mjøsa-See. „Bisher habe ich das nur von Fotos oder aus dem Fernsehen gekannt“, erzählt sie mit einem Lächeln. Nach Schneetraining in Rovaniemi wird es am Wochenende ernst. Im Olympia-Ort von 1994 steht der Saisonauftakt im Kombiniererinnen-Weltcup auf dem Programm. „Ich finde es cool, dass sich unsere Sportart so rasant entwickelt. Wir haben heuer gleich neun Weltcup-Bewerbe mehr als im Vorjahr“, freute sich die Schülerin des Nordischen Ausbildungszentrums Eisenerz und lässt sich ihre Freude auch nicht von der klirrenden Kälte nehmen. „Ich mag das ganz gern.“