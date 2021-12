Baldwin streitet jede Verantwortung für Tod seiner Kamerafrau ab

Bei dem Dreh für den Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe wurde am 21. Oktober Halyna Hutchins tödlich verletzt.

Los Angeles – Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins hat Alec Baldwin im gespannt erwarteten großen Interview mit dem US-Sender ABC jegliche Verantwortung abgestritten. Jemand sei für das Unglück verantwortlich. "Aber ich weiß, dass ich es nicht bin", sagte Baldwin in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Gespräch: "Wenn ich mich verantwortlich fühlen würde, hätte ich mich vielleicht umgebracht."

Baldwin hatte am 21. Oktober während Dreharbeiten zum Western "Rust" offenbar versehentlich bei einer Probe die 42-jährige Kamerafrau Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Auch Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen und verletzt. Der Revolver war offenbar mit mindestens einer echten Kugel geladen worden.

Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin, die am Set von "Rust" für die Schusswaffen verantwortlich war, hatte in einer Aussage gegenüber den Ermittlern zugegeben, dass sie bei der Überprüfung des Revolvers kurz vor der Tat nachlässig gewesen sei. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Baldwin hält es jedoch für "höchst unwahrscheinlich", dass er "strafrechtlich angeklagt" wird. Zwei Crewmitglieder hatten Zivilklage gegen Baldwin und die Produzenten wegen angeblicher laxer Sicherheitsvorkehrungen am Set eingereicht. (APA/AFP/Reuters)