Saisonauftakt in Ischgl: Erste Zeit wird sich "nicht annähernd rechnen"

Ischgl – Ischgl-Größen zeigen sich am Freitag – am Tag der Eröffnung des Skigebietes – verhalten. "Es wird sich in den nächsten Tagen nicht mal annähernd rechnen", sagte Günther Zangerl, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG zur APA. Die Inbetriebnahme der Silvrettaseilbahn sei nur "ein Probelauf" und auch "aus Solidarität" mit der Schweizer Seite des Skigebiets geschehen. Ischgl drängt auf die Öffnung der Gastronomie und Hotellerie am 13. Dezember.