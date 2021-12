Entdeckungstour durch Casablanca: Ich seh’ dir in die Augen, Großes!

Ilsa Lund (Ingrid Bergman) und ihr Mann Viktor Lazlo entkommen knapp dem fiesen Nazi-Major Strasser, starten mit einer Propellermaschine durch dichten Nebel in Richtung Freiheit. Casablancas korrupter französischer Polizeichef Renault hat diesmal nicht mit Strasser kollaboriert und so die Flucht ermöglicht. „Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, sagt Rick (Humphrey Bogart) zu ihm in der Schluss-Szene des Films „Casablanca“. Könnte ein schöner Begrüßungs-Slogan sein, dieser Satz – am heutigen Flughafen von Casablanca. So wie etwa Liverpool seine Gäste mit „Above us only Sky“ am John-Lennon-Airport begrüßt, einer Zeile aus Lennons Song „Imagine“. Doch bei der Ankunft in Casablanca erinnert nichts an „Casablanca“.