Alkolenker prallte vor Schutzweg in Umhausen auf Pkw: 18-Jähriger verletzt

Umhausen – Bei einem Auffahrunfall in Umhausen ist am Freitag ein 18-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Lenker war laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf der Ötztalstraße von Längenfeld kommend in Richtung Umhausen unterwegs und hielt vor einem Schutzweg im Ortsteil Östen an, um eine Frau über die Straße zu lassen. Ein nachkommender 57-jähriger Pkw-Lenker bemerkte das wohl zu spät und prallte gegen das Heck des stehenden Wagens.