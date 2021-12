Herzog meisterte in Salt Lake City die Olympia-Qualifikation

Für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup in Salt Lake City trotz eines vor kurzem erlittenen Bandscheibenvorfalls der zwölfte Platz über 500 m herausgeschaut. Die 26-Jährige lief die Strecke am Freitag in 37,461 Sek. und erfüllte somit das Ziel ihres Antritts im US-Staat Utah: Für das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking sollte am Ende eine Zeit um 38,5 reichen, Herzog blieb deutlich darunter und sollte die Qualifikation über die 500 m in der Tasche haben.