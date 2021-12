Der Wille war da, die Kraft fehlte den Haien aber noch

Innsbruck – Nach 26-tägiger Spielpause (das letzte Match war zuvor am 7.11. gegen Wien) und einer gut 14-tägigen Trainingspause kämpften die Innsbrucker Haie am Freitag mehr mit sich selbst als mit dem ersatzgeschwächten KAC. Dazu passte das Statement von Routinier Martin Ulmer nach dem beiderseits schwachen ersten Drittel: „Keiner hat gewusst, was einen erwartet.“